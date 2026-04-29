Песков назвал причину проведения парада Победы в Москве без военной техники

Провести парад Победы в Москве без участия военной техники было решено по соображениям безопасности. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что на фоне исходящей от Киева «террористической угрозы принимаются все меры по минимизации опасности».

«Но парад всё равно будет, пусть и в усечённом формате», - добавил представитель Кремля.

Ранее в Минобороны РФ заявил, что в параде Победы на Красной площади в Москве в текущем году не будут участвовать военная техника, а также воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН//Андрей Поташов
