Песков назвал причину проведения парада Победы в Москве без военной техники
Провести парад Победы в Москве без участия военной техники было решено по соображениям безопасности. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что на фоне исходящей от Киева «террористической угрозы принимаются все меры по минимизации опасности».
«Но парад всё равно будет, пусть и в усечённом формате», - добавил представитель Кремля.
Ранее в Минобороны РФ заявил, что в параде Победы на Красной площади в Москве в текущем году не будут участвовать военная техника, а также воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Надежда на Крым: Россияне не спешат бронировать Анапу
- От 15 тысяч рублей в день: Сколько стоит речной круиз по России
- Названы самые популярные товары, которые россияне заказывают за границей
- Обходит Таиланд: Вьетнам за год подорожал для россиян на 21%
- От 85 тысяч рублей: Во сколько обойдется зарубежный тур на майские праздники
- Песков назвал причину проведения парада Победы в Москве без военной техники
- Минздрав: Уровень заболеваемости ВИЧ в РФ упал до исторического минимума
- В Подмосковье на трассе М-4 «Дон» в ДТП с автобусом пострадали 10 человек
- Россиянам назвали популярные направления для речных круизов
- Из каких городов отправятся речные круизы на майские праздники