В этом году отдохнуть на майских праздниках можно в пределах 150-200 тысяч рублей, заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

«Можно немного потерять на топливных сборах: билеты подорожали. Но при этом на пользу идёт крепкий курс рубля по отношению к доллару и евро. Всё равно появляются компромиссные варианты по цене. В пределах 150-200 тысяч рублей можно отдохнуть 5-6 дней на майские праздники. Таких предложений немного, но они есть, если не тянуть до последнего. Не советую рассчитывать на «горящие» путёвки: в наше время это не особо актуальная история – чартерных рейсов почти не осталось. В целом не скажу, что на эти майские праздники россияне потратят больше, чем на прошлые», - отметил он.

С ним согласился коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов, который раскрыл средние цены на майские праздники.

«Курс доллара в апреле этого года на 10% ниже, чем в апреле прошлого года, что нивелировало рост топливного сбора. Я не заметил какого-то значительного увеличения цены туристического продукта именно в рублях. Назову средние цены – не минимальные, которые выбирают 1-2% туристов. По средним ценам Россия у нас показывает 45 тысяч рублей на человека. И этот средний чек в два раза ниже, чем где-либо ещё, потому что внутренний туризм у нас короткий, на 3-4 дня, и потому что у нас не берут перелёты (только проживание в гостиницах). Что касается международных направлений, то на майские праздники у нас средний чек идёт от 85 до 110 тысяч рублей. Это Турция, Египет, Китай, Вьетнам, Таиланд. Можно и на Мальдивы полететь за 100 тысяч человека, но мальдивский средний чек показывает 185-190 тысяч рублей на человека. Там есть бюджетные варианты, но наши клиенты предпочитают всё же размещение от 4 звёзд и выше», - рассказал он.

Страны бывшего СССР в этом году на короткие майские праздники получили поддержку от российских туристов, люди едут в Армению, Грузию, Азербайджан и Узбекистан, заявил коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

