«Работать начинают в 14 лет»: Почему кадровый резерв в России сократился вдвое
Наталья Голованова заявила НСН, что сегодня активно работать могут и женщины с детьми, и люди с ограниченными возможностями здоровья, в «резерве» никто не остается.
Все желающие работать в России уже вышли на рынок труда, поэтому кадровый резерв рекордно истощен, что влияет на стратегию работодателей, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Кадровый резерв в России стремительно тает: за пять лет он сократился с 7 млн до 4 млн человек, то есть почти вдвое, подсчитала FinExpertiza. Речь идет о людях, которые пока не работают, но в целом готовы выйти на рынок труда, в том числе о студентах и женщинах в декрете. Только за 2025 год таких граждан стало меньше еще почти на полмиллиона. В результате на одну вакансию приходится всё меньше потенциальных кандидатов, а дефицит работников становится всё заметнее, пишут «Известия». Голованова назвала основные причины такого положения дел.
«Процессы, происходящие на российском рынке труда с 2020 года, однозначно ведут к сокращению кадрового резерва. К наиболее серьезно повлиявшим процессам, кроме демографии, мы относим и другие факторы. Например, массовое развитие «удаленки» - больше возможностей работать из дома получили женщины с детьми, люди с ограниченными возможностями здоровья, категории граждан, которые теоретически работать могли, но не имели возможности оставлять дом. Пандемия COVID-19 и кадровый голод, пик которого пришелся на 2024, научили работодателей гибкости и бережному отношению к кадрам. Появилось больше возможностей организации рабочего графика: удаленка, гибрид, неполный день», - объяснила она.
Также, по ее словам, молодежь стала раньше выходить на рынок труда.
«Стремительное развитие e-commerce привело к возникновению большого числа рабочих мест, в частности, в логистической сфере. Также повлияло развитие платформенной занятости, возможность простого оформления статуса самозанятого - россияне получили доступ ко множеству видов работ, не требующих квалификации (склады, доставка, такси). Более того, молодежь стала раньше выходить на рынок труда. Школьники от 14 лет подрабатывают не только летом, но и во время учебного года. Это одно из следствий изменения законодательства в сфере трудоустройства подростков», - добавила собеседница НСН.
Слесари-сантехники, водители и монтажники нужны даже без опыта работы, но большинство производств предпочитает кандидатов со стажем от года до трех лет, рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН.
