«Процессы, происходящие на российском рынке труда с 2020 года, однозначно ведут к сокращению кадрового резерва. К наиболее серьезно повлиявшим процессам, кроме демографии, мы относим и другие факторы. Например, массовое развитие «удаленки» - больше возможностей работать из дома получили женщины с детьми, люди с ограниченными возможностями здоровья, категории граждан, которые теоретически работать могли, но не имели возможности оставлять дом. Пандемия COVID-19 и кадровый голод, пик которого пришелся на 2024, научили работодателей гибкости и бережному отношению к кадрам. Появилось больше возможностей организации рабочего графика: удаленка, гибрид, неполный день», - объяснила она.

Также, по ее словам, молодежь стала раньше выходить на рынок труда.

«Стремительное развитие e-commerce привело к возникновению большого числа рабочих мест, в частности, в логистической сфере. Также повлияло развитие платформенной занятости, возможность простого оформления статуса самозанятого - россияне получили доступ ко множеству видов работ, не требующих квалификации (склады, доставка, такси). Более того, молодежь стала раньше выходить на рынок труда. Школьники от 14 лет подрабатывают не только летом, но и во время учебного года. Это одно из следствий изменения законодательства в сфере трудоустройства подростков», - добавила собеседница НСН.

Слесари-сантехники, водители и монтажники нужны даже без опыта работы, но большинство производств предпочитает кандидатов со стажем от года до трех лет, рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН.

