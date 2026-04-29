Россиянам назвали популярные направления для речных круизов

Санкт-Петербург, Москва и Карелия – это самые топовые направления для речных круизов сегодня, заявила руководитель Службы по формированию туристического продукта "Мостурфлот" Светлана Гончарова в пресс-центре НСН.

«Если говорить о новых направлениях, то мы очень зависим от инфраструктуры, от строительства новых причалов. Теплоход не может зайти туда, куда просто захочет. Там должны быть ещё и подъездные дороги для экскурсионных автобусов. Например, в Завидово построили новый вокзал с причалом, и все операторы очень активно туда пошли. В основном у нас лидирует «классика». Первое место делит тройка направлений. Санкт-Петербург, Москва и Карелия (Кижи, Валаам). Казань догоняет Петербург, также становятся более популярными другие города Татарстана – Елабуга, Свияжск. Там и красиво, и интересно», - рассказала она.

По ее словам, семьи с детьми активно бронируют такой вид отдыха.

«И очень популярны круизы с заходом в города «Золотого кольца». Формат удобный: всего неделя, древние города – Ярославль, Кострома, Плёс, известные места. При этом отправление и возвращение – в Москву, что тоже удобно. Очень популярны круизы выходного дня – то есть на три дня, но глубина продаж здесь поменьше. Более популярным этот отдых становится для семей с детьми. Для детей предлагают и экскурсионные программы», - добавила она.

В этом году в два раза увеличили число круизов, которые на майские праздники будут отправляться из Москвы, заявила руководитель Службы по формированию туристического продукта "Мостурфлот" Светлана Гончарова в пресс-центре НСН.

