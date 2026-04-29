Минздрав: Уровень заболеваемости ВИЧ в РФ упал до исторического минимума
В России уровень заболеваемости ВИЧ упал до исторического минимума. Об этом со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщает РИА Новости.
В ведомстве указали, что с момента запуска первой итерации госстратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в 2016 году «показатель заболеваемости сократился вдвое».
Отмечается, что таких показателей удалось достичь благодаря расширению тестирования, которое только в 2025 году прошли почти 40% россиян.
«Число зарегистрированных новых случаев заболевания в прошлом году составило 43 тысячи, что почти на 11% ниже аналогичного показателя 2024 года», — добавили в министерстве.
Ранее эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский заявил «Радиоточке НСН», что своевременное выявление ВИЧ-инфекции позволяет начать лечение и сократить передачу заболевания.
