В Подмосковье на трассе М-4 «Дон» в ДТП с автобусом пострадали 10 человек
Авария с автобусом и легковым автомобилем произошла на трассе М-4 «Дон» в Московской области, есть пострадавшие. Об этом сообщает региональное управление МВД.
По его данным, около 10:15 мск на 117-м км дороги водитель автобуса Fiat наехал на легковой Volkswagen, стоявший на трассе после аварии. За медицинской помощью обратились пять человек.
Позднее в пресс-службе Мособлпожспаса рассказали, что в ДТП пострадали десять человек.
«Из них 6 госпитализировано, 1 будет транспортирован вертолетом санавиации», - приводит сообщение ведомства ТАСС.
Движение на участке трассы после ЧП затруднено.
Ранее в Астрахани восемь человек пострадали в ДТП с участием маршрутного такси малой вместимости.
