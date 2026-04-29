В Подмосковье на трассе М-4 «Дон» в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

Авария с автобусом и легковым автомобилем произошла на трассе М-4 «Дон» в Московской области, есть пострадавшие. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По его данным, около 10:15 мск на 117-м км дороги водитель автобуса Fiat наехал на легковой Volkswagen, стоявший на трассе после аварии. За медицинской помощью обратились пять человек.

Позднее в пресс-службе Мособлпожспаса рассказали, что в ДТП пострадали десять человек.

«Из них 6 госпитализировано, 1 будет транспортирован вертолетом санавиации», - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Движение на участке трассы после ЧП затруднено.

