Из каких городов отправятся речные круизы на майские праздники

В этом году в два раза увеличили число круизов, которые на майские праздники будут отправляться из Москвы, заявила руководитель Службы по формированию туристического продукта "Мостурфлот" Светлана Гончарова в пресс-центре НСН.

«Навигация у нас началась, 24 апреля из Москвы отправились первые теплоходы. На майские праздники будут совершены около 200 круизов с отправлением из разных городов: и из Нижнего Новгорода, и из Ярославля, из Казани, Ростова-на-Дону, Перми и, конечно же, из Москвы. Мы учли опыт прошлого года, когда на длинные майские праздники был высокий спрос и хорошая загрузка. В этом году мы в два раза увеличили число круизов, которые на майские праздники будут отправляться от Северного речного вокзала и Южного. Из Москвы отправится более 80 круизов по 9 мая включительно. В основном это три-четыре дня или неделя, а более длительные круизы – это редкая история. В этом году можно отправиться на круиз в первые майские праздники или вторые. Будут подготовлены специальные программы тематические, например, на первые майские праздника тематика – «Назад в СССР». На 9 мая тематика будет связана с Днем Победы, будет полевая кухня и разные программы», - рассказала она.

Страны бывшего СССР в этом году на короткие майские праздники получили поддержку от российских туристов, люди едут в Армению, Грузию, Азербайджан и Узбекистан, заявил коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

