В Кремле прокомментировали выход ОАЭ из ОПЕК
Россия с уважением относится к решению Объединенных Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля указал, что это суверенное решение ОАЭ.
«Мы приветствуем заявления, которые были из Абу-Даби о том, что Эмираты продолжат ответственную позицию на энергетических рынках и координацию на двусторонней основе» , - отметил Песков.
Кроме того, по словам пресс-секретаря, Москва хотела бы надеяться, что выход Эмиратов из ОПЕК + не будет означать конца объединения стран.
Ранее ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
