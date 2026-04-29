В Кремле прокомментировали выход ОАЭ из ОПЕК

Россия с уважением относится к решению Объединенных Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля указал, что это суверенное решение ОАЭ.

«Мы приветствуем заявления, которые были из Абу-Даби о том, что Эмираты продолжат ответственную позицию на энергетических рынках и координацию на двусторонней основе» , - отметил Песков.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, Москва хотела бы надеяться, что выход Эмиратов из ОПЕК + не будет означать конца объединения стран.

Ранее ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

