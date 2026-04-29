ВС России освободили сумскую Новодмитровку и Новодмитровку в ДНР

Армия России установила контроль над двумя одноименными населенными пунктами в Сумской области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, группировка войск «Север» освободила село Новодмитровка Сумской области. Населенный пункт был взят под контроль в результате активных действий.

В свою очередь, силы «Южной» группировки войск освободили село Новодмитровка в ДНР, отмечает RT.

Ранее Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенные пункты Землянки и Ильиновка.

ФОТО: РИА Новости
