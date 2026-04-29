Обходит Таиланд: Вьетнам за год подорожал для россиян на 21%
Антон Лаврухин заявил НСН, что по России в этом году средний чек снизился на 12% на майские праздники.
На майские праздники в этом году вырос средний чек на Азию, зато путешествия по России стали доступнее, заявил коммерческий директор ГК «Слетать.ру» Антон Лаврухин в пресс-центре НСН.
«По России в этом году средний чек снизился на 12% на майские праздники, это достаточно заметно. Сейчас он составляет примерно 35 тысяч рублей на одного человека. При этом Юго-Восточная Азия в этом году наоборот дорожает. Например, Вьетнам по среднему чеку вырос на 21%. Это связано с тем, что он только открылся для туристов массово в прошлом году. Отели предлагали хорошие скидки, а теперь все вернулось в обычное русло. Плюс спрос на Вьетнам опережает Таиланд и Китай, очень много желающих. Проблема в том, что там не такие большие полетные программы», - рассказал он.
В этом году отдохнуть на майских праздниках можно в пределах 150-200 тысяч рублей, заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.
- Обходит Таиланд: Вьетнам за год подорожал для россиян на 21%
