«Лучше подготовятся»: Автоэксперт о перерыве в полгода между экзаменами на права
Полугодичный перерыв между попытками сдать на права не приведет к росту коррупционной составляющей, поскольку сейчас на всех экзаменах в ГИБДД ведется видеонаблюдение, сказал НСН Андрей Ломанов.
Зачастую на сдачу экзаменов в ГИБДД приходят неподготовленные люди, полугодичный перерыв в случае неудачной попытки даст им возможность повысить свой уровень. Об этом НСН заявил автоэксперт, ведущий шоу "10 баллов" на НАШЕм Радио Андрей Ломанов.
Ранее агентство ТАСС анонсировало изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права, вступающие в силу с 1 апреля. Так, в случае неудачной попытки сдать экзамен на водительское удостоверение в МРЭО ГИБДД у кандидата в водители следующая возможность появится только через шесть месяцев. Ломанов одобрил такую инициативу, заявив, что она поможет кандидату в водители лучше подготовиться к пересдаче.
«Ситуация очень простая. Человеку, который уверенно не сдал несколько раз, дают некоторое время, чтобы он еще подготовился. У нас на сдачу очень часто идут неподготовленные люди, которые думают, что сдать экзамен проще простого — достаточно понравиться экзаменатору. Но в данном случае это не работает. Если уровень подготовки будущего водителя недостаточен, то он просто уходит и продолжает обучаться уже за свой счет. Такое нововведение лучше скажется на подготовке. Люди не будут просто сидеть и ждать полгода, а чуть более эффективно подготовятся», — сказал Ломанов.
Собеседник НСН усомнился в том, что новые правила поспособствуют росту коррупционной составляющей.
«Этот вариант в принципе неприемлем. Наверное, какие-то коррупционные схемы возможны, но это лишь гипотетическое предположение. Насколько я знаю, в свое время очень серьезно поработали над тем, чтобы эти схемы ликвидировать, потому что сейчас на всех площадках, на всех сдачах экзаменов ведется видеонаблюдение, все записывается. Поэтому я думаю, что коррупционная составляющая — скорее исключение», — подытожил он.
Ранее президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев призвал не увеличивать срок действия водительских прав с 10 до 20 лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны Франции опровергло присутствие своих военных на Украине
- Анна Асти отправится в апрельский тур после еще одной операции на ноге
- Районами с самым дешевым жильем в Москве стали Восточный и Внуково
- Поезда в Крым через новые регионы запустят до конца 2024 года
- Россиянам запретили участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже
- Авиакомпания Thai Airways захотела возобновить прямые рейсы в РФ
- СМИ: певица МакSим планирует вернуться на сцену в июне
- Курс биткоина на бирже BitMEX в ночь на 19 марта рухнул на 85%
- Норвегия ввела отличающиеся от ЕС антироссийские санкции
- Старовойт: при обстреле поселка Теткино три дома получили повреждения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru