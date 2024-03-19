«Лучше подготовятся»: Автоэксперт о перерыве в полгода между экзаменами на права

«Ситуация очень простая. Человеку, который уверенно не сдал несколько раз, дают некоторое время, чтобы он еще подготовился. У нас на сдачу очень часто идут неподготовленные люди, которые думают, что сдать экзамен проще простого — достаточно понравиться экзаменатору. Но в данном случае это не работает. Если уровень подготовки будущего водителя недостаточен, то он просто уходит и продолжает обучаться уже за свой счет. Такое нововведение лучше скажется на подготовке. Люди не будут просто сидеть и ждать полгода, а чуть более эффективно подготовятся», — сказал Ломанов.

Собеседник НСН усомнился в том, что новые правила поспособствуют росту коррупционной составляющей.

«Этот вариант в принципе неприемлем. Наверное, какие-то коррупционные схемы возможны, но это лишь гипотетическое предположение. Насколько я знаю, в свое время очень серьезно поработали над тем, чтобы эти схемы ликвидировать, потому что сейчас на всех площадках, на всех сдачах экзаменов ведется видеонаблюдение, все записывается. Поэтому я думаю, что коррупционная составляющая — скорее исключение», — подытожил он.

Ранее президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев призвал не увеличивать срок действия водительских прав с 10 до 20 лет.

