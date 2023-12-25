«Орудие убийства!»: В отрасли призвали отказаться от водительских прав на 20 лет

«Что касается 20 лет, это еще нужно будет выяснять. Я думаю, что такого предложения не будет. Действительно, мы были солидарны с представителями власти, ГИБДД, которые изменяли условия на 2022 год. Но надо отметить, что пандемия внесла свои изменения, водители получили определенные заболевания. Плюс со временем возможны какие-то травмы, которые мешают водить автомобиль. Я думаю, что раз в десять лет необходимо проходить медицинское обследование. Это вынужденная мера, чтобы предъявить документ о том, что здоровье не противоречит определенным требованиям. Транспортное средство может стать орудием убийства или самоубийства. Надо учитывать число трагедий, которые ежегодно уносят жизни людей – 45-48 человек погибают каждые сутки», - рассказал он.

Со своей стороны, экс-глава ГИБДД России Владимир Федоров добавил, что также не знает ничего о продлении срока действия прав до 20 лет.

«Если будут делать на 20 лет, то, конечно, выгоднее людям. Возможно, поэтому СМИ и начали писать. Я не готов сказать, что они предполагают внутри ГИБДД. Но люди именно так и поступят, в 2024 году менять не будут», - заключил собеседник НСН.

Правила сдачи экзамена на водительские права изменятся в России с 1 апреля 2024 года, сообщает пресс-служба МВД РФ. В частности, к экзамену не будут допущены лица, отбывающие административное наказание за езду в нетрезвом виде или за отказ от медицинского освидетельствования. Также от экзамена отстранят и не выдадут водительское удостоверение гражданам, не явившимся в военкоматы по повестке, передает «Радиоточка НСН».

