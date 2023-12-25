«Орудие убийства!»: В отрасли призвали отказаться от водительских прав на 20 лет
Сергей Лобарев заявил, что выдавать права следует на привычные десять лет, так как это безопаснее: каждые сутки в ДТП погибают до 48 человек.
В России не нужно увеличивать срок действия водительских прав с 10 до 20 лет, такого предложения в 2024 году не будет, заявил президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев в беседе с НСН.
Водительские удостоверения с истекающим сроком действия в 2024-2025 годах не продлятся автоматически, сообщает Telegram-канал Shot. Так, документы, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, автоматически продлевали на три года. Теперь же, с 1 января 2024 года чтобы продлить права, необходимо посещать отдел ГИБДД и делать справку. Новые права выдадут на 10 лет. При этом в 2024 году планируется принять поправку и увеличить срок действия прав с 10 до 20 лет.
«Что касается 20 лет, это еще нужно будет выяснять. Я думаю, что такого предложения не будет. Действительно, мы были солидарны с представителями власти, ГИБДД, которые изменяли условия на 2022 год. Но надо отметить, что пандемия внесла свои изменения, водители получили определенные заболевания. Плюс со временем возможны какие-то травмы, которые мешают водить автомобиль. Я думаю, что раз в десять лет необходимо проходить медицинское обследование. Это вынужденная мера, чтобы предъявить документ о том, что здоровье не противоречит определенным требованиям. Транспортное средство может стать орудием убийства или самоубийства. Надо учитывать число трагедий, которые ежегодно уносят жизни людей – 45-48 человек погибают каждые сутки», - рассказал он.
Со своей стороны, экс-глава ГИБДД России Владимир Федоров добавил, что также не знает ничего о продлении срока действия прав до 20 лет.
«Если будут делать на 20 лет, то, конечно, выгоднее людям. Возможно, поэтому СМИ и начали писать. Я не готов сказать, что они предполагают внутри ГИБДД. Но люди именно так и поступят, в 2024 году менять не будут», - заключил собеседник НСН.
Правила сдачи экзамена на водительские права изменятся в России с 1 апреля 2024 года, сообщает пресс-служба МВД РФ. В частности, к экзамену не будут допущены лица, отбывающие административное наказание за езду в нетрезвом виде или за отказ от медицинского освидетельствования. Также от экзамена отстранят и не выдадут водительское удостоверение гражданам, не явившимся в военкоматы по повестке, передает «Радиоточка НСН».
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