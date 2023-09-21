Хирург Умнов назвал опасной идею выдавать водительские права сразу на 20 лет

Ранее глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявил о разработке поправок к законопроекту, который предусматривает продление срока действия водительских прав с 10 до 20 лет.

По его словам, неизвестно, что может произойти с организмом за такой большой срок. Есть риск, что человек может потерять способность управлять автомобилем.

Врач также отметил, что с возрастом у профессиональных водителей могут начаться проблемы со зрением. Кроме того, из-за малоподвижного образа жизни у водителей повышается риск развития ожирения и варикозной болезни вен нижних конечностей.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что срок действия прав необходимо увеличивать, чтобы избавиться от лишней бюрократии, однако делать это следует для всех водителей.

