Падение Боярского в обморок перед прививкой попало на видео

Актёр Михаил Боярский неожиданно потерял сознание в ходе врачебного осмотра перед вакцинацией от гриппа. Случилась эта неприятность в Городской поликлинике № 39 Санкт-Петербурга.

71-летний Народный артист РСФСР достаточно бодро зашел в кабинет, однако уже через несколько минут упал в обморок. На видеокадрах, опубликованных «Комсомольской правдой» запечатлено, как Боярский сидит на стуле и его осматривает врач. Неожиданно артист падает вперед.

Как отмечают «Невские Новости», неожиданный обморок мог спровоцировать врач, который в ходе осмотра слишком сильно надавил на лимфоузлы, и у артиста могла скакнуть давление.

Сын Боярского, депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал РИА ФАН, что отец «немножко поплыл». На помощь актеру пришла главный врач медучреждения Ольга Иванова. Боярский младший подтвердил, что у его отца резко подскочило артериальное давление. Сейчас с ним всё в порядке, прививка от гриппа успешно поставлена.