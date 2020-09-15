Падение Боярского в обморок перед прививкой попало на видео
Актёр Михаил Боярский неожиданно потерял сознание в ходе врачебного осмотра перед вакцинацией от гриппа. Случилась эта неприятность в Городской поликлинике № 39 Санкт-Петербурга.
71-летний Народный артист РСФСР достаточно бодро зашел в кабинет, однако уже через несколько минут упал в обморок. На видеокадрах, опубликованных «Комсомольской правдой» запечатлено, как Боярский сидит на стуле и его осматривает врач. Неожиданно артист падает вперед.
Как отмечают «Невские Новости», неожиданный обморок мог спровоцировать врач, который в ходе осмотра слишком сильно надавил на лимфоузлы, и у артиста могла скакнуть давление.
Сын Боярского, депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал РИА ФАН, что отец «немножко поплыл». На помощь актеру пришла главный врач медучреждения Ольга Иванова. Боярский младший подтвердил, что у его отца резко подскочило артериальное давление. Сейчас с ним всё в порядке, прививка от гриппа успешно поставлена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru