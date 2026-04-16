«Ортофосфортная кислота, которая присутствует даже в диетической коле, убивает микробы и клетки. Колу используют как средство от ржавчины. Она будет убивать и хорошие, и плохие клетки. Это все влияет на микрофлору кишечника, на печень, подсластители включены ВОЗ в потенциально опасные канцерогены. Конечно, такой продукт не может быть полезен для человека. У нас есть продукты, которые улучшают работу иммунитета, они влияют на способность иммунитета распознавать «плохие» клетки. Больше всего противораковых веществ в крестоцветных овощах: в капусте, брокколи, цветной капусте. Березовый сок тоже обладает иммунным эффектом, предотвращает рак. Все овощи красного и желтого цвета, это бета-каротин, он защищает все слизистые и кожу от канцерогенов», - рассказала она.

С ней согласился онколог-маммолог Сергей Портной.

«На голословное утверждение не нужно делать голословных отрицаний. Если у него есть доказательства, пусть предъявит. У нас есть обратная статистика, когда прием газировок повышает вероятность заболеть раком. Я не подписываюсь под его утверждениями, думаю, он сам не знает этого», - добавил он.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила НСН, что сладкая газировка и выпечка могут приводить к депрессии, если употреблять эту продукцию в большом количестве.

