Кубанский губернатор назвал песок на пляжах Анапы не уступающим тайскому
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о масштабном развитии инфраструктуры в Анапе и Геленджике. По его оценке, качество песка на анапских пляжах сопоставимо с тем, что можно встретить на курортах Таиланда.
Кондратьев подчеркнул, что регион по‑прежнему остаётся главной курортной зоной страны. В качестве подтверждения он упомянул недавнее открытие в Анапе отеля одной из крупных тайских гостиничных компаний.
«Система "всё включено" там реализована в полном объёме, а эксперты компании лично оценили местный песок и подтвердили, что он не уступает тайскому по качеству», — рассказал губернатор в интервью «Вестям».
Кондратьев также отметил высокие темпы роста турпотока: так, в 2025 году Геленджик принял свыше 4 миллионов отдыхающих. Глава региона уверен, что курорт активно преображается.
Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, заявил, что лазурный берег Франции уступает пляжам Анапы в части чистоты песка, отмечает RT.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что семь из 10 россиян предпочитают в отпуске проводить время на пляже, а не где-то еще.
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