Кубанский губернатор назвал песок на пляжах Анапы не уступающим тайскому

Кондратьев подчеркнул, что регион по‑прежнему остаётся главной курортной зоной страны. В качестве подтверждения он упомянул недавнее открытие в Анапе отеля одной из крупных тайских гостиничных компаний.

«Система "всё включено" там реализована в полном объёме, а эксперты компании лично оценили местный песок и подтвердили, что он не уступает тайскому по качеству», — рассказал губернатор в интервью «Вестям».



Кондратьев также отметил высокие темпы роста турпотока: так, в 2025 году Геленджик принял свыше 4 миллионов отдыхающих. Глава региона уверен, что курорт активно преображается.

Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, заявил, что лазурный берег Франции уступает пляжам Анапы в части чистоты песка, отмечает RT.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что семь из 10 россиян предпочитают в отпуске проводить время на пляже, а не где-то еще.

