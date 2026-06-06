Кубанский губернатор назвал песок на пляжах Анапы не уступающим тайскому

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о масштабном развитии инфраструктуры в Анапе и Геленджике. По его оценке, качество песка на анапских пляжах сопоставимо с тем, что можно встретить на курортах Таиланда.

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Кондратьев подчеркнул, что регион по‑прежнему остаётся главной курортной зоной страны. В качестве подтверждения он упомянул недавнее открытие в Анапе отеля одной из крупных тайских гостиничных компаний.

«Система "всё включено" там реализована в полном объёме, а эксперты компании лично оценили местный песок и подтвердили, что он не уступает тайскому по качеству», — рассказал губернатор в интервью «Вестям».

Кондратьев также отметил высокие темпы роста турпотока: так, в 2025 году Геленджик принял свыше 4 миллионов отдыхающих. Глава региона уверен, что курорт активно преображается.

Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, заявил, что лазурный берег Франции уступает пляжам Анапы в части чистоты песка, отмечает RT.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что семь из 10 россиян предпочитают в отпуске проводить время на пляже, а не где-то еще.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Краснодарский КрайПляжиАнапа

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