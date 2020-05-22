Португалия заявила о готовности к приему туристов

Министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил о готовности страны к приему туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итервью министра португальскому изданию Observador.

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По словам Силвы, прибывающих в страну иностранцев не будут отправлять на карантин, вместо него им нужно будет пройти «минимальный санитарный контроль». Министр также отметил, что в стране уже установлены правила при посещении общественных мест, которые обеспечат безопасность.

С 18 мая Португалия перешла ко второму этапу смягчения карантина. В стране открылись с некоторыми ограничениями школы и детские сады, также с ограничениями заработали места общественного питания, музеи. Пляжи планируется открыть 6 июня. Отмечается, что для контроля уровня загруженности на пляжах в реальном времени будет создано специальное приложение.



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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ПортугалияТуризм
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