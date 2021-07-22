«Лучше, чем можешь себе позволить»: Инвестконсультант назвал причины кредитомании

Желание постоянно брать новые кредиты на различные покупки – кредитоманию – стоит считать настоящей болезнью. Такого мнения придерживается инвестиционный консультант, эксперт по личным финансам Эрик Розенфельд.

Специалист подчеркнул, что кредитомания, как и всякая мания, основывается на принципе: «живи здесь и сейчас лучше, чем ты можешь себе позволить».

«Человеческий мозг устроен так, что он получает гораздо больше удовольствия, если вы тратите условные 100 долларов на то, что можете использовать сейчас, а не откладываете эти 100 долларов в долгий ящик», – цитирует Розенфельда «Радио 1».

Инвестконсультант отметил, что от кредитомании, прежде всего, страдают люди, зависящие от чужого мнения, желающие выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Еще одна причина этой мании кроется в отсутствие привычки к финансовому планированию и нежелание взять на себя ответственность за будущее, считает эксперт.