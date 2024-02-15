Любовные романы оказались любимым жанром бухгалтеров
Самым популярным литературным жанром среди работающих россиян является детектив, сообщили НСН в книжном сервисе "Литрес", ссылаясь на совместное исследование с порталом «Авито Работа».
В Топ-3 жанров вошли детективы (их читают 37% опрошенных респондентов), фэнтези и фантастика (32%) и историческая литература (29%).
Выяснилось, что любовные романы - любимый жанр среди бухгалтеров и финансистов, айтишники предпочитают фэнтези, медики выбирают детективы, а работники сфер искусства и развлечений предпочитают классику, как и учителя.
Около четверти россиян (24%) читают профессиональную литературу, 22% — изучают психологию и коммуникацию, а 16% респондентов интересуют нейросети и новые технологии. При этом книги о лидерстве, мотивации и тайм-менеджменте читают всего 10% россиян. Опрос проводился в январе 2024 года.
Писательница Мария Арбатова ранее рассказала НСН, что магазины «навязывают» читателям книги вроде «Слова пацана».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru