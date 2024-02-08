«Навязывают бурду»: Арбатова указала на «невроз» читателей эротических романов

Ранее газета «Известия» сообщила, что романы для взрослых с пометкой «18+» за год заняли существенную часть ассортимента издательств и книжных магазинов. Издание отмечает, что сейчас эту нишу почти поровну делят российские авторы и их коллеги из других стран. Арбатова назвала подобные романы «бурдой» и выразила мнение, что люди их читают из-за «коллективного невроза».



«Угадайте с трех раз, что встречает посетителей в книжном магазине на Арбате? Никогда не угадаете, ведь это «Слово пацана»! Также и с псевдо-эротическими романами. Не думаю, что это выбор читателя. Это, скорее, навязывание магазинов и их видение реальности. Сейчас, в ситуации коллективного невроза, всем захочется читать вот эту вот бурду, а хорошую прозу приходится искать на полках. Это очень серьезная проблема, потому что 95% населения планеты - потребители массовой культуры, а 5% - потребители культуры. Мы в этом смысле были страной уникальной, читающей. Но книжные магазины препятствуют этому», - сказала собеседница НСН.

Ранее Арбатова в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что жанр хоррор-детективов сегодня процветает только благодаря женской аудитории, так как читательницы таким образом борются с тревожностью.

