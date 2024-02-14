«А в ответ тишина!»: Digital-писатель Ефимова о пути к славе через самиздат

Пусть к писательскому успеху через самиздат сегодня проще, чем посредством традиционного издания книг на бумаге, рассказала в интервью НСН digital-автор Юлия Ефимова, пишущая в жанрах «исторические детективы» и «иронические детективы».

По итогам 2023 года в десятке самых продаваемых авторов на «Литрес» оказалось сразу восемь digital-писателей, которые издаются не в бумажном, а сразу в цифровом формате. Им удалось обойти таких авторов, как Сергей Лукьяненко и Виктор Пелевин, отмечают «Ведомости».