«А в ответ тишина!»: Digital-писатель Ефимова о пути к славе через самиздат
В издательствах судьбу писателя единолично решает редактор, а успех в самиздате зависит только от читателей, сказала в эфире НСН автор детективов-бестселлеров.
Пусть к писательскому успеху через самиздат сегодня проще, чем посредством традиционного издания книг на бумаге, рассказала в интервью НСН digital-автор Юлия Ефимова, пишущая в жанрах «исторические детективы» и «иронические детективы».
По итогам 2023 года в десятке самых продаваемых авторов на «Литрес» оказалось сразу восемь digital-писателей, которые издаются не в бумажном, а сразу в цифровом формате. Им удалось обойти таких авторов, как Сергей Лукьяненко и Виктор Пелевин, отмечают «Ведомости».
«Я считаю, что за самиздатом будущее. Литература – это вообще дело вкуса. Когда редактор единолично решал судьбу писателя, это было очень субъективно, а сейчас читатель голосует рублем за понравившегося писателя и тем самым делает его популярным. Я, наверное, самый яркий пример. Я пришла на платформу "Литрес Самиздат" в 2018 году и даже не ожидала, что будет дальше. А дальше пошли чудеса: моя книга понравилась, ее стали читать и покупать, обо мне стали узнавать все больше и больше людей. Вначале я посылала свои книги в разные издательства, но получала в ответ лишь тишину и перестала это делать, а потом, после публикаций и определенной популярности в самиздате издательство пришло ко мне само с предложением напечатать книги», - отметила Ефимова.
Она также рассказала о нюансах самиздата и назвала любимых писателей.
«Платформа не делает большой разницы, самиздатовец ты или автор издательства. Так что я предлагаю всем начинающим писателям начинать именно с этого. Это работает, здесь можно понять, что нравится читателю, и в правильном ли направлении ты идешь. Конечно, печатные книги не пропадут так быстро из нашей жизни. Они будут присутствовать, но с каждым годом все меньше и меньше. Что касается рекомендаций, у меня есть три писательницы детективов, чье творчество я очень люблю и уважаю. Советую вам прочитать любую из их книг, потому что они очень талантливы. Это Марина Крамер и digital-авторы «Литрес» Евгения Кретова и Влада Ольховская», - заключила собеседница НСН.
Гендиректор группы компаний «Литрес» Сергей Анурьев ранее сообщил, что российский рынок цифровых книг в 2023 году смог восстановиться после сильного падения. При этом рынок самиздата в РФ вырос за год на 30%.
Первая книга Юлии Ефимовой «Миру видней» была опубликована в 2018 на платформе «Литрес Самиздат». С тех пор ее книги неоднократно становились бестселлерами и хитами продаж в интернете, постоянно попадая в литературные топы.
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