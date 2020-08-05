Любовница Энди Картрайта рассказала про истерики его жены

Любовница Энди Картрайта (Александр Юшко), которого расчленила и несколько дней прятала в квартире его жена Марина Кохал, рассказала о знакомстве и отношениях с рэпером. Подробности она привела в беседе с РЕН ТВ.

По словам девушки, она познакомилась с рэпером в 2014 году, близкое общение началось спустя три года, когда Картрайт уже был женат.

Когда супруга артиста узнала о том, что у него есть любовница, у нее начались нервные срывы, она истерила и брилась налысо. Вскоре жена стала терроризировать и любовницу: она регулярно повторяла, что Картрайт сумасшедший, лунатик и алкоголик.