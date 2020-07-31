СК ищет ответ на вопрос, каким образом был убит рэпер Картрайт

Следствие предъявило обвинение супруге рэпера Энди Картрайта в его убийстве, сообщила в пятницу пресс-служба Следственного комитета России.

По данным СК, Марина Кохал убила мужа на почве неприязненных отношений. Способ совершения преступления пока не определен.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении СК.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил в эфире НСН, что обстоятельства смерти Энди Картрайта могут прояснится после повторной экспертизы.

«Предварительно есть экспертиза о том, что в трупе не найдены следы наркотиков. Значит, он умер не от передозировки. Ключевой вопрос, на который должна ответить повторная экспертиза, это было убийство, как говорится в обвинении Следственного комитета, или он умер от каких-то других причин», - отметил адвокат.