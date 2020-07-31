СК ищет ответ на вопрос, каким образом был убит рэпер Картрайт
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил в эфире НСН, что следствию предстоит ответить на два ключевых вопроса, один из которых – произошло ли убийство рэпера с особой жесткостью?
Следствие предъявило обвинение супруге рэпера Энди Картрайта в его убийстве, сообщила в пятницу пресс-служба Следственного комитета России.
По данным СК, Марина Кохал убила мужа на почве неприязненных отношений. Способ совершения преступления пока не определен.
«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении СК.
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил в эфире НСН, что обстоятельства смерти Энди Картрайта могут прояснится после повторной экспертизы.
«Предварительно есть экспертиза о том, что в трупе не найдены следы наркотиков. Значит, он умер не от передозировки. Ключевой вопрос, на который должна ответить повторная экспертиза, это было убийство, как говорится в обвинении Следственного комитета, или он умер от каких-то других причин», - отметил адвокат.
Игорь Трунов отметил ещё один важный момент для следствия – предстоит установить, когда был расчленён труп.
«Сейчас следствию предстоит ответить на главный вопрос: расчленили его ещё живым, или расчленили уже труп. В первом случае – это убийство с особой жесткостью, это ст. 105, часть 2, предусматривающая от 8 до 20 лет, либо пожизненное заключение. Во втором случае это просто убийство, и оно наказывается от 6 до 15 лет. Но всё равно, даже если он умер естественной смертью, а потом труп расчленили – всё равно это уголовно наказуемое деяние, статья 244 о надругательстве над телами умерших. По этой статье – исправительные работы, либо штраф, она не предусматривает лишения свободы, но всё равно это уголовно наказуемое деяние», - уточнил юрист.
Напомним, что 30 июля стало известно, что тело украинского рэпера Александра Юшко, известного как Энди Картрайт, обнаружено в центре северной столицы. СМИ сообщают, что в полицию о его смерти заявил адвокат, к которому обратилась жена Юшко, 36-летняя Марина Кохал. Женщина рассказала, что её муж умер четыре дня назад предположительно от передозировки, а она искала способ скрыть тело и расчленила его.
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