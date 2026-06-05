Пять граждан Азербайджана погибли при атаке БПЛА в Азовском море
Два иностранных грузовых судна с гражданами Азербайджана были атакованы беспилотниками в Азовском море, погибли пять человек. Об этом заявили в министерстве иностранных дел республики.
Ранее СМИ сообщили, что суда «Натра» и «Циркон», которые следовали из Турции в Ростов-на-Дону, подверглись атаке БПЛА.
Как отметили в МИД Азербайджана, корабли были атакованы минувшей ночью. В состав экипажей двух судов входило в общей сложности 25 граждан республики, пишет RT.
«Согласно информации, полученной от российской стороны, в результате атаки погибли пять граждан Азербайджана, еще трое получили ранения. Пострадавшие госпитализированы в больницу города Ейск», - подчеркнули в министерстве.
Ведомство координирует работу с соответствующими структурами, дипломатическими представительствами Азербайджана и компетентными органами заинтересованных государств. На место ЧП отправили несколько сотрудников посольства республики в России.
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