Россиянам назвали самые востребованные профессии в эпоху ИИ

По его словам, в эпоху ИИ приоритетными для молодёжи будут инженерные и математические специальности, а также высокотехнологичные направления.

«Математическое образование — фокус, на который нужно делать ставки. Но если нравится гуманитарная сфера, то понятно, что юристов не заменишь», - указал Вайно.

Он также добавил, что «исчезнувших работ у нас не будет».

Ранее главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков заявил «Радиоточке НСН», что доступ к современным моделям ИИ необходим для развития.