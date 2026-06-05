Россиянам назвали самые востребованные профессии в эпоху ИИ
С учётом активного внедрения искусственного интеллекта (ИИ) практически все профессии «так или иначе будут видоизменены». Об этом NEWS.ru заявил директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Александр Вайно.
По его словам, в эпоху ИИ приоритетными для молодёжи будут инженерные и математические специальности, а также высокотехнологичные направления.
«Математическое образование — фокус, на который нужно делать ставки. Но если нравится гуманитарная сфера, то понятно, что юристов не заменишь», - указал Вайно.
Он также добавил, что «исчезнувших работ у нас не будет».
Ранее главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков заявил «Радиоточке НСН», что доступ к современным моделям ИИ необходим для развития.
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