Песков рассказал, во сколько просыпается по утрам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился, что просыпается около восьми часов утра. Об этом он рассказал в блогерской студии VK Видео на Петербургском международном экономическом форуме.
«Где-то ближе к восьми», - ответил представитель Кремля на вопрос о том, в какое время он обычно просыпается.
При этом Песков высказал негативное отношение по поводу подъемов в шесть часов утра.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что встает в 5:30, час читает, а затем занимается спортом. По словам банкира, он бегает на улице в любую погоду.
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