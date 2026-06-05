Песков рассказал, во сколько просыпается по утрам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился, что просыпается около восьми часов утра. Об этом он рассказал в блогерской студии VK Видео на Петербургском международном экономическом форуме.

Грефу можно: Врач рассказал, кому опасно бегать утром при недосыпе

«Где-то ближе к восьми», - ответил представитель Кремля на вопрос о том, в какое время он обычно просыпается.

При этом Песков высказал негативное отношение по поводу подъемов в шесть часов утра.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что встает в 5:30, час читает, а затем занимается спортом. По словам банкира, он бегает на улице в любую погоду.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПМЭФДмитрий Песков

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