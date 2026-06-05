Макрон: Европа заинтересована в выстраивании диалога с Россией по безопасности
5 июня 202613:14
Алексей Филимонов
Европа заинтересована в выстраивании диалога с Россией. Как пишет RT, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Он указал, что речь идёт о структурировании обсуждения с Москвой вопросов, которые относятся к общим интересам.
«Это наша собственная политика безопасности, политика добрососедства и защита интересов Украины», - пояснил французский лидер.
Ранее Макрон назвал лидеров США, России и Китая Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина противниками Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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