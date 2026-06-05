«Мы всегда готовы найти решение, даже если клиенты сами пытаются передать денежные средства из своего кармана. Даже в этих ситуациях мы будем останавливать клиента от совершения ошибок. Сегодня преступность не знает границ, могут атаковать любого гражданина в любой стране. Это означает, что у нас должны быть созданы механизмы, которые объединяют правоохранительные органы для оперативного реагирования. Такого уровня взаимодействия пока недостаточно. Ведутся обсуждения, к сожалению, преступники пока опережают правоохранительные органы в международном направлении», - рассказал он.

Кузнецов подчеркнул, что без объединения усилий стран не получится бороться с киберпреступлениями.

«Не секрет, что центр телефонного мошенничества сосредоточен на территории Украины, они атакуют наших граждан, граждан других государств – страны Европы, Израиль. Без объединения усилий будет сложно реагировать на принципиальные факторы борьбы с этой преступностью. Во Вьетнаме мы выступили с инициативой, когда был форум ООН по подписанию Конвенции против киберпреступности. Мы предложили объединить наши усилия в рамках принципов, структур в этой сфере. Эта инициатива в целом была поддержана, в настоящее время ведется обсуждение реализации подобной инициативы», - добавил он.

Банки и операторы связи будут обязаны полностью компенсировать потери граждан, ставших жертвами мошенников, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

