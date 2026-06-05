Атакуют всех: Россия призвала страны объединиться в борьбе с мошенничеством
Станислав Кузнецов заявил НСН, что центр телефонного мошенничества сосредоточен на территории Украины, они атакуют не только россиян, но и граждан других государств – страны Европы, Израиль.
Россия призвала страны объединиться в борьбе с кибермошенничеством, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов корреспонденту НСН на полях ПМЭФ.
Число киберпреступлений в России в прошлом году сократилось на 12%. Об этом рассказал статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Кузнецов раскрыл основные методы противостояния этому виду преступлений.
«Мы всегда готовы найти решение, даже если клиенты сами пытаются передать денежные средства из своего кармана. Даже в этих ситуациях мы будем останавливать клиента от совершения ошибок. Сегодня преступность не знает границ, могут атаковать любого гражданина в любой стране. Это означает, что у нас должны быть созданы механизмы, которые объединяют правоохранительные органы для оперативного реагирования. Такого уровня взаимодействия пока недостаточно. Ведутся обсуждения, к сожалению, преступники пока опережают правоохранительные органы в международном направлении», - рассказал он.
Кузнецов подчеркнул, что без объединения усилий стран не получится бороться с киберпреступлениями.
«Не секрет, что центр телефонного мошенничества сосредоточен на территории Украины, они атакуют наших граждан, граждан других государств – страны Европы, Израиль. Без объединения усилий будет сложно реагировать на принципиальные факторы борьбы с этой преступностью. Во Вьетнаме мы выступили с инициативой, когда был форум ООН по подписанию Конвенции против киберпреступности. Мы предложили объединить наши усилия в рамках принципов, структур в этой сфере. Эта инициатива в целом была поддержана, в настоящее время ведется обсуждение реализации подобной инициативы», - добавил он.
Банки и операторы связи будут обязаны полностью компенсировать потери граждан, ставших жертвами мошенников, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
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