Дюков: Футбольные сборные России и Китая близки к проведению товарищеской игры
Сборные России и Китая по футболу близки к проведению товарищеской игры в 2027 году. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
По его словам, в настоящее время идёт обсуждение данного вопроса с Китайской футбольной ассоциацией.
«Мы обсуждаем... проведение матча основных мужских сборных команд... Скорее всего, это уже в следующем году произойдёт», - сказал он.
Ранее сборная России уступила национальной команде Египта в товарищеской встрече, единственный гол на 65-й минуте забил Мостафа Абдельрауф, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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