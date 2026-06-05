Дюков: Футбольные сборные России и Китая близки к проведению товарищеской игры

Сборные России и Китая по футболу близки к проведению товарищеской игры в 2027 году. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Сборная России сыграет с командами Тринидада и Тобаго, Египта и Буркина-Фасо

По его словам, в настоящее время идёт обсуждение данного вопроса с Китайской футбольной ассоциацией.

«Мы обсуждаем... проведение матча основных мужских сборных команд... Скорее всего, это уже в следующем году произойдёт», - сказал он.

Ранее сборная России уступила национальной команде Египта в товарищеской встрече, единственный гол на 65-й минуте забил Мостафа Абдельрауф, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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