Лоза: На Олимпиаде не за что болеть

Как отметил музыкант, сам он следит за выступлениями россиян, но не отдает предпочтение никому из спортсменов. Лоза подчеркнул, что Олимпиада утратила свою значимость.

«Для меня, как и для зрителей, это очередная Олимпиада. И смотреть ее интересно только тогда, когда есть за что болеть. А у нас нет флага, нет гимна. А флаг — это символ страны, гимн тоже. Если наш парень бежит и размахивает олимпийским флагом, и он единственный из всех стран не имеет права поднять свой флаг, то о каком переживании за свою сборную может идти речь?», — поделился певец.

По словам Лозы, ему интересны игровые виды спорта, и он не разделяет восторгов от выступлений фигуристки Камилы Валиевой, которая принесла России золото короткой и произвольной программ в командном турнире.

«Я никогда не катался на коньках, это не мой вид спорта, и я не вижу ошибки, не понимаю, как оценивать спортсмена. Это сложный вид спорта для стороннего наблюдателя, потому что только профессионалы видят все недочеты. Сюда же могу включить художественную гимнастику, поэтому болеть на полном серьезе я не могу и не понимаю, что лучше, а что хуже», — подчеркнул музыкант, добавив, что предпочитает футбол и шахматы.

