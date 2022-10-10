В Госдуме предложили обязать авиаперевозчиков печатать билеты на русском языке

Депутат Госдумы Сергей Коткин попросил Минтранс обязать авиаперевозчиков печатать билеты на русском языке, сообщает «Коммерсант».

По словам депутата, от граждан поступают многочисленные жалобы из-за непонимания английских терминов в билетах и посадочных талонах.

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Представители авиакомпаний отмечают, что зачастую в используемых международных системах бронирования нет технической возможности создать маршрутную квитанцию и посадочные талоны на русском языке.

Также перевозчики уверяют, что не сталкиваются с жалобами клиентов из-за трудностей перевода билетов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолетыАвиаперевозчикиГосдума
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