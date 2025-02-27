«Дальше - хуже!»: Участникам зимней гонки «Экспедиция-Трофи» предстоит добраться до Тюмени

Восемь команд автогонщиков отправились в путешествие от Мурманска до Владивостока на внедорожниках, выполняя различные задания. Гонка разбита на семь этапов. Команды завершили так называемый «пролог» соревнования, добравшись из Мурманска до Казани. Следующая цель - Тюмень. Шатилов отметил, что за эмоциональным состоянием гонщиков внимательно следят организаторы.

«Я всегда очень четко отслеживаю эмоциональное состояние участников. Сейчас ребята все на бодряке. Несмотря на то, что было два дня интенсивной рулежки и навигации, ребята рвутся в бой. Я им сразу сказал, что в плане напряженности будет только хуже и хуже, но никто не дает слабину. Все ребята очень боевые. Наша экспедиция - это большая, красивая, приключенческая игра, а играть, как известно, надо красиво», - рассказал комиссар гонки.

Участникам заезда предстоит преодолеть путь в более 16 тысяч километров. Задача участников состязания - собрать как можно больше точек культурной навигации – значимых для России мест. За выполнение заданий гонщики получают баллы, по количеству которых и будет назван победитель.

