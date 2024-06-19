«Лошадь позади телеги!»: Отмена ОСАГО при регистрации авто упростит жизнь

По его словам, единственный способ добропорядочным автовладельцам защититься от водителей без ОСАГО - не попадать в ДТП.

«Рост или снижение числа полисов ОСАГО в большей степени зависит от его стоимости, а не того, проверяют его или нет. Наши наблюдения показывают, что при необоснованном росте стоимости полиса ОСАГО существенно снижается количество людей, которые собираются его приобретать. Кроме того, растет число мошенников, которые всучивают людям якобы более дешевые полиса ОСАГО. Добропорядочным водителям не получится защититься от злодеев без ОСАГО. У меня у самого был такой случай в жизни. Нам всем нужно понимать, что ОСАГО - гарантия того, что ущерб хотя бы в определенной степени будет возмещен», - заключил эксперт.

Ранее Похмелкин отмечал в беседе с НСН что ужесточение наказания за управление автомобиля без номеров не избавит от проблемы, поскольку сегодня в стране недостаточно профилактических мер контроля, передает «Радиоточка НСН».

