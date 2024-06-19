«Лошадь позади телеги!»: Отмена ОСАГО при регистрации авто упростит жизнь
Отмена ОСАГО при регистрации автомобиля не означает, что полис перестает быть обязательным документом при эксплуатации авто, рассказал НСН Виктор Похмелкин.
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что при регистрации автомобиля нужно будет предоставлять меньшее количество документов, что облегчит жизнь автовладельцам.
Госдума приняла во втором чтении закон, содержащий ряд нововведений для автовладельцев, отмечает «Коммерсант». В частности, при регистрации транспортного средства в ГИБДД не нужно будет предъявлять полис ОСАГО. Прекратить же учет можно будет сразу после заключения договора купли-продажи, не дожидаясь окончания десятидневного срока, как сегодня. Похмелкин отметил, что в правовом поле особо ничего не изменится.
«Полис ОСАГО остается обязательным при эксплуатации автомобиля, просто при регистрации полис ОСАГО будет необязателен. Раньше была ситуация, при которой человек должен был приобретать полис ОСАГО до того, как получил регистрационные знаки (номера), а затем в этот полис еще надо было вносить регистрационные знаки. Как говорится, лошадь была поставлена позади телеги. Сейчас это все меняется местами. В правовом режиме особо ничего не изменилось. При регистрации нужно будет предоставлять меньше документов, плюс вполне логично, что полис ОСАГО будет приобретаться на машину, которая уже снабжена регистрационными знаками», - сказал собеседник НСН.
По его словам, единственный способ добропорядочным автовладельцам защититься от водителей без ОСАГО - не попадать в ДТП.
«Рост или снижение числа полисов ОСАГО в большей степени зависит от его стоимости, а не того, проверяют его или нет. Наши наблюдения показывают, что при необоснованном росте стоимости полиса ОСАГО существенно снижается количество людей, которые собираются его приобретать. Кроме того, растет число мошенников, которые всучивают людям якобы более дешевые полиса ОСАГО. Добропорядочным водителям не получится защититься от злодеев без ОСАГО. У меня у самого был такой случай в жизни. Нам всем нужно понимать, что ОСАГО - гарантия того, что ущерб хотя бы в определенной степени будет возмещен», - заключил эксперт.
Ранее Похмелкин отмечал в беседе с НСН что ужесточение наказания за управление автомобиля без номеров не избавит от проблемы, поскольку сегодня в стране недостаточно профилактических мер контроля, передает «Радиоточка НСН».
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