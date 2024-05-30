РСА: Средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 10%
С начала 2024 года средняя выплата по ОСАГО составила 91,1 тысячи рублей, что на 8,9% выше средней выплаты за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).
Количество заключенных договоров за этот период увеличилось на 4,5% (13,3 млн). В целом общая сумма премий по ОСАГО превысила 103 миллиарда рублей (рост 4,5%).
Использование подержанных деталей для ремонта автомобилей приведет к снижению денежных компенсаций от страховых компаний, рассказал ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
По словам эксперта, при урегулировании ДТП в системе ОСАГО страховщики обязаны предоставлять клиентам денежные компенсации. При этом в прошлом году на ремонт по ОСАГО направлялись только 5-6% машин.
Директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев заявил «Радиоточке НСН», что ремонт автомобиля подержанными деталями уже является распространенной практикой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РСА: Средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 10%
- PlayStation 5 принесла Sony рекордные 106 миллиардов долларов за четыре года
- Самолет рейса Самара-Москва готовится к аварийной посадке в Шереметьево
- В Нижнем Новгороде умер пассажир экстренно приземлившегося самолета
- Пенсии военным пенсионерам поднимут на 5,1% с 1 октября
- Словения решила признать Палестину
- Молдавия ратифицировала соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией
- Собянина, Гергиева и Машкова наградили орденами «За заслуги перед Отечеством»
- Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
- Криштиану Роналду установил два новых рекорда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru