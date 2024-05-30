РСА: Средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 10%

С начала 2024 года средняя выплата по ОСАГО составила 91,1 тысячи рублей, что на 8,9% выше средней выплаты за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).

Количество заключенных договоров за этот период увеличилось на 4,5% (13,3 млн). В целом общая сумма премий по ОСАГО превысила 103 миллиарда рублей (рост 4,5%).

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Использование подержанных деталей для ремонта автомобилей приведет к снижению денежных компенсаций от страховых компаний, рассказал ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

По словам эксперта, при урегулировании ДТП в системе ОСАГО страховщики обязаны предоставлять клиентам денежные компенсации. При этом в прошлом году на ремонт по ОСАГО направлялись только 5-6% машин.

Директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев заявил «Радиоточке НСН», что ремонт автомобиля подержанными деталями уже является распространенной практикой.

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ФОТО: РИА Новости
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