РСА: Средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 10%

С начала 2024 года средняя выплата по ОСАГО составила 91,1 тысячи рублей, что на 8,9% выше средней выплаты за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).

Количество заключенных договоров за этот период увеличилось на 4,5% (13,3 млн). В целом общая сумма премий по ОСАГО превысила 103 миллиарда рублей (рост 4,5%).