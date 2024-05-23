Автоюрист предупредил о сокращении выплат по ОСАГО из-за подержанных деталей
Использование подержанных деталей для ремонта автомобилей приведет к снижению денежных компенсаций от страховых компаний, рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
«Страховщик может посчитать стоимость не новой детали, а некую усредненную стоимость детали с разбитого или изношенного автомобиля с авторазборки», - пояснил он в разговоре с «Газетой.Ru».
По словам эксперта, при урегулировании ДТП в системе ОСАГО страховщики обязаны предоставлять клиентам денежные компенсации. При этом в прошлом году на ремонт по ОСАГО направлялись только 5-6% машин.
Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев заявил «Радиоточке НСН», что ремонт автомобиля подержанными деталями уже является распространенной практикой. При этом Минпромторгу следовало бы расширить список автодеталей, которые нельзя применять для вторичного использования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru