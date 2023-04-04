«Ломятся в открытую дверь»: Учителя рассказали о преподавании черчения в профильных классах

Ранее тульский губернатор Алексей Дюмин попросил президента России Владимира Путина вернуть черчение в школы. По его словам, этого требуют конструкторы, молодые инженеры и технологи. Ямбург заявил, что черчение осталось в школьной программе, но лишь в профильных классах.

«Губернатор ломится в открытую дверь. Никто черчение не отменял, хотя технологии сегодня шагнули далеко вперед. У нас есть гибкость и вариативность образования. Черчение нужно, например, в инженерных классах, в классах дизайна. Но, например, в филологическом или в медицинском классе вводить его совершенно не нужно. И не дай Бог, если его снова введут принудительно везде. К тому же, учителей черчения у нас не так много», — сказал педагог.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил запретить школам в России принимать работы учащихся, содержащие ссылки на «Википедию». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

