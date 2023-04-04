«Ломятся в открытую дверь»: Учителя рассказали о преподавании черчения в профильных классах
Черчение пригодится будущим инженерам или дизайнерам, но, например, филологам и врачам оно ни к чему, сказал НСН Евгений Ямбург.
Гибкость и вариативность образования позволяет не вводить черчение повсеместно, однако в школах его никто не отменял. Об этом НСН заявил заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
Ранее тульский губернатор Алексей Дюмин попросил президента России Владимира Путина вернуть черчение в школы. По его словам, этого требуют конструкторы, молодые инженеры и технологи. Ямбург заявил, что черчение осталось в школьной программе, но лишь в профильных классах.
«Губернатор ломится в открытую дверь. Никто черчение не отменял, хотя технологии сегодня шагнули далеко вперед. У нас есть гибкость и вариативность образования. Черчение нужно, например, в инженерных классах, в классах дизайна. Но, например, в филологическом или в медицинском классе вводить его совершенно не нужно. И не дай Бог, если его снова введут принудительно везде. К тому же, учителей черчения у нас не так много», — сказал педагог.
Ранее замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил запретить школам в России принимать работы учащихся, содержащие ссылки на «Википедию». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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