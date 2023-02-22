Материалы выставки «Украина. На переломах эпох» войдут в школьную программу

В Москве 22 февраля открылись выставки «Украина. На переломах эпох» и «Герои спецоперации» в парке «Россия – моя история». Материалы выставки «Украина. На переломах эпох» планируют интегрировать в школьную программу уже к осени, сообщил организатор проекта, член Общественной палаты России Иван Есин.

«Материалы выставки “Украина. На переломах эпох” уже в стадии подготовки к интеграции в образовательные курсы российских школ. К сентябрю планируется запуск обновленной программы в нескольких регионах России» - рассказал Есин.

Отмечается, что обе экспозиции созданы для иллюстрации событий, происходящих в современной Украине, а также чтобы рассказать б участниках спецоперации. На выставке представлены различные архивные документы, фото и видеохроника, 16 современных украинских учебников и многое другое. Обе экспозиции будут работать с 22 февраля до 16 апреля 2023 года.

