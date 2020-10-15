«До 20 тысяч рублей». Глава Ростуризма о втором этапе программы кэшбека
Глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН рассказала о новых возможностях, которые получили российские туристы.
В ночь с 14 на 15 октября Ростуризм запустил второй этап программы туристического кешбэка, которая направлена на расширение возможностей для доступного и круглогодичного отдыха внутри страны в осенне-зимний период.
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала НСН, что условия второго этапа программы стали еще более удобными и комфортными. В программу включили поездки от двух ночей, возврат в размере 20% распространяется на туры любой стоимости, а максимальный размер кэшбека увеличен до 20 тысяч рублей.
«15 октября стартовал второй этап программы туристического кэшбека, в рамках которой государство возвращает до 20 тысяч рублей на карточку тем туристам, которые приобретут туры в рамках этой программы. Мы значительно облегчили условия участия в этой программе, сделали их удобнее, комфортнее, привлекательнее для туристов. Теперь в программе участвуют туры от двух ночей, это значит, люди могут отправиться в короткие поездки на выходные. Теперь в программе участвуют туры любой стоимости, без нижнего порога, а возврат или туристический кэшбек всегда составит 20%, в максимуме 20 тысяч рублей. Предельную сумму кэшбека мы тоже увеличили на 5 тысяч рублей, она теперь составляет 20 тысяч. Для удобства граждан мы подключили к программе наши туристические агрегаторы, которые пользуются популярностью у туристов, все ссылки на них размещены на официальном сайте мирпутешествий.рф», - отметила она.
Зарина Догузова добавила, что поездку по купленному на условиях программы турпродукту можно будет осуществить до 10 января 2021 года включительно в любой регион России, под действие кешбэка попадают официальные новогодние праздники.
«Программа продлена до 10 января, поэтому в ней участвуют самые популярные туры на Новогодние праздники и Рождество. В программе участвуют не только туры, но и гостиницы. Можно приобретать как комплексный туристический продукт, так и отдельно проживание. Это для тех наших граждан, которые любят путешествовать самостоятельно. Мы просим наших граждан туристов во время путешествий соблюдать все меры предосторожности, а туристический бизнес должен придерживаться всех тех рекомендаций, которые мы вместе с Роспотребнадзором разработали перед запуском летнего курортного сезона», - добавила она.
Купить туры и проживание с кешбэком можно будет в период с 15 октября по 5 декабря 2020 года. Продажи будут продолжаться более полутора месяцев. Обязательное условие программы – оплата картой «Мир» – осталось прежним. Кешбэк на неё будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.
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