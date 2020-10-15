«До 20 тысяч рублей». Глава Ростуризма о втором этапе программы кэшбека

В ночь с 14 на 15 октября Ростуризм запустил второй этап программы туристического кешбэка, которая направлена на расширение возможностей для доступного и круглогодичного отдыха внутри страны в осенне-зимний период.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала НСН, что условия второго этапа программы стали еще более удобными и комфортными. В программу включили поездки от двух ночей, возврат в размере 20% распространяется на туры любой стоимости, а максимальный размер кэшбека увеличен до 20 тысяч рублей.

«15 октября стартовал второй этап программы туристического кэшбека, в рамках которой государство возвращает до 20 тысяч рублей на карточку тем туристам, которые приобретут туры в рамках этой программы. Мы значительно облегчили условия участия в этой программе, сделали их удобнее, комфортнее, привлекательнее для туристов. Теперь в программе участвуют туры от двух ночей, это значит, люди могут отправиться в короткие поездки на выходные. Теперь в программе участвуют туры любой стоимости, без нижнего порога, а возврат или туристический кэшбек всегда составит 20%, в максимуме 20 тысяч рублей. Предельную сумму кэшбека мы тоже увеличили на 5 тысяч рублей, она теперь составляет 20 тысяч. Для удобства граждан мы подключили к программе наши туристические агрегаторы, которые пользуются популярностью у туристов, все ссылки на них размещены на официальном сайте мирпутешествий.рф», - отметила она.