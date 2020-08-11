Ломидзе рассказала, куда россиянам можно поехать без справки об отсутствии COVID-19

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН рассказала, в какие страны можно поехать без справки об отсутствии COVID-19.

С первого августа россияне могут уехать в Великобританию, Танзанию и Турцию. Именно с этих трех стран началось возобновление международного авиасообщения для России. Теперь к этому списку присоединились Черногория и Кения, а в ближайшем будущем добавится Финляндия.

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«С 7 августа Черногория готова принимать наших граждан без ограничений, то есть даже без справки об отсутствии COVID-19. Кения объявила, что готова принимать российских туристов без карантина, но все-таки со справкой. И Финляндия обещала, что в начале августа объявит о сроках открытия своих достопримечательностей для российских граждан, и срок открытия – 8 сентября», – сказала она.

Кроме того, Майя Ломидзе в эксклюзивном интервью НСН подчеркнула, что программа по возврату денег за поездки внутри страны, которая стартует 21 августа – самый эффективный инструмент стимулирования спроса и роста туристического потока на российских курортах.

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ФОТО: РИА Новости / Даниил Африн
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