Ломидзе рассказала, куда россиянам можно поехать без справки об отсутствии COVID-19

«С 7 августа Черногория готова принимать наших граждан без ограничений, то есть даже без справки об отсутствии COVID-19. Кения объявила, что готова принимать российских туристов без карантина, но все-таки со справкой. И Финляндия обещала, что в начале августа объявит о сроках открытия своих достопримечательностей для российских граждан, и срок открытия – 8 сентября», – сказала она.

Кроме того, Майя Ломидзе в эксклюзивном интервью НСН подчеркнула, что программа по возврату денег за поездки внутри страны, которая стартует 21 августа – самый эффективный инструмент стимулирования спроса и роста туристического потока на российских курортах.

