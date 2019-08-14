Туркомпании предлагают вместо Грузии отдыхать в Армении и Азербайджане

«Туркомпании активно продавали пакетные туры в Грузию, бизнес, конечно, потерял, когда авиасообщение было прекращено. Это направления стало отчасти самостоятельным направлением. Едут туда через Стамбул, Ереван, Минск. Но мы лишены возможности этот поток оценить. Запрос от туристов есть, компании предлагают альтернативу в этом случае»,- пояснила Ломидзе.

Ранее глава АТОР сообщила НСН, что туристы во время протестных акций в Москве не пострадали.

