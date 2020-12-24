Ломидзе: горы Кавказа переживут ренессанс
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России в эфире НСН отметила, что в грядущие праздники горы Кавказа переживут ренессанс.
Сочинские горнолыжные курорты оказались самыми популярными среди россиян. Также наши соотечественники любят кататься в Кемеровской области и Карачаево-Черкесии. Об этом пишет OneTwoTrip.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН отметила, что в грядущие праздники горы Кавказа переживут ренессанс.
«Выводы этого портала разделяют и туроператоры, у которых также Сочинские горнолыжные курорты и курорты Краснодарского края самые востребованные на эти новогодние зимние каникулы. В Кемеровской области россияне любят кататься на курорте Шерегеш. Я напомню, что в этом году впервые была поставлена чартерная программа на Шерегеш, что позволило снизить стоимость туров на этом направлении примерно на 20 процентов. И Карачаево-Черкесия – это тоже излюбленное место отдыха опытных горнолыжников, воспитанных на склонах Карачаево-Черкесии еще в советское время. В этом году, мы подозреваем, горы Кавказа будут переживать ренессанс, потому что Альп нет, и очень многие горнолыжники поедут именно туда», – сказала она.
Также Ломидзе в интервью НСН рассказала, при каких условиях туристы смогут вернуть деньги за отмененные банкеты в турецких отелях.
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