В Сочи в этом году отдохнуло на 120% больше туристов

В Сочи завершается курортный сезон, по официальным данным, в этом году в городе было на 120% больше туристов, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает ОТР.

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Как передает телеканал, в текущем сезоне благодаря затянувшейся теплой осени туристы всё ещё посещают курорты Сочи. Также сообщают о продлении купального сезона: 13 пляжей работают официально, так как температура Черного моря превышает 20 градусов, а температура воздуха поднимается до 25 градусов тепла.

Этим летом Сочи посетило больше 2 миллионов туристов, около 1,5 миллионов человек побывало здесь осенью. Власти города и владельцы отелей отмечают, что цены на отдых также повысились.

Владельцы гостиниц и отелей прогнозируют рост цен и на новогодние праздники. Как отмечает ОТР, в настоящий момент на горнолыжных курортах Сочи забронированы 90% гостевых домов и отелей, включая премиум-класс.


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Фото: Официальный портал города-курорта Сочи
ТЕГИ:Российские ТуристыОтдыхСочи
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