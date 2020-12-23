Ломидзе рассказала о запретах и возможностях для туристов на Новый год
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.
Путин отметил важность развития внутреннего туризма
Президент России Владимир Путин в ходе минувшей большой пресс-конференции указал на важность развития внутреннего туризма, отметив, что власти стараются делать это различными способами.
Майя Ломидзе: «Для представителей туриндустрии особенно было ценно, что президент отметил одну из сложнейших и важнейших проблем нашего внутреннего туризма – полное отсутствие туалетов. Индустрия возрадовалась, что президент в курсе этой проблемы, и очень рассчитывает, что это, а также многие другие проблемы инфраструктуры для продвижения внутреннего продукта будут решены благодаря нацпроекту, про который тоже упомянул глава государства на своей пресс-конференции», – сказала в беседе с НСН Майя Ломидзе.
Россия приостановила авиасообщение с Великобританией
Россия приостановила авиасообщение с Великобританией, где был выявлен новый штамм коронавируса.
Майя Ломидзе: «Пока авиасообщение приостановлено на неделю. Организованных российских туристов в Великобритании нет. Хотя некоторые самостоятельные туристы, находящиеся там с разными целями, в результате все-таки пострадали и ищут варианты возвращения на родину», – прокомментировала она для НСН.
В Турции ввели ограничения для туристов на Новый год
Власти Турции запретили проведение развлекательных программ в отелях страны в Новый год.
Майя Ломидзе: «Рестораны будут работать до 22 часов, будет допустима и живая музыка, но запрещено проведение торжественных ужинов, анимации, развлекательных мероприятий, которые обычно и происходят во время новогодних гала-ужинов. Туристам вернут все деньги за отмененные банкеты в тех случаях, если туристы оплатили это заранее в России или непосредственно в самой Турции», – отметила она в интервью НСН.
Горнолыжные курорты Сочи оказались самыми популярными среди россиян
Сочинские горнолыжные курорты оказались самыми популярными среди россиян. Также наши соотечественники любят кататься в Кемеровской области и Карачаево-Черкесии. Об этом пишет OneTwoTrip.
Майя Ломидзе: «Выводы этого портала разделяют и туроператоры, у которых также Сочинские горнолыжные курорты и курорты Краснодарского края самые востребованные на эти новогодние зимние каникулы. В Кемеровской области россияне любят кататься на курорте Шерегеш. Я напомню, что в этом году впервые была поставлена чартерная программа на Шерегеш, что позволило снизить стоимость туров на этом направлении примерно на 20 процентов. И Карачаево-Черкесия – это тоже излюбленное место отдыха опытных горнолыжников, воспитанных на склонах Карачаево-Черкесии еще в советское время. В этом году, мы подозреваем, горы Кавказа будут переживать ренессанс, потому что Альп нет, и очень многие горнолыжники поедут именно туда», – сказала в эфире НСН Майя Ломидзе.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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