В Госдуме поддержали запрет на видеоигры
Противники России с помощью видеоигр воздействуют на сознание российских детей. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.
По его словам, видеоигры являются, в том числе, «инструментом пропаганды и когнитивной войны».
Парламентарий отметил, что, в зависимости от вложенного в игры контента, они могут превратиться «в оружие против нашего будущего».
«Будем противостоять таким недобросовестным игроделам, в том числе и с помощью законов», - заключил Толмачев.
Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что на компьютерные игры, распространяющиеся в России, необходимо выдавать прокатные удостоверения по аналогии с фильмами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru