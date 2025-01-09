В Госдуме поддержали запрет на видеоигры

По его словам, видеоигры являются, в том числе, «инструментом пропаганды и когнитивной войны».

Парламентарий отметил, что, в зависимости от вложенного в игры контента, они могут превратиться «в оружие против нашего будущего».

«Будем противостоять таким недобросовестным игроделам, в том числе и с помощью законов», - заключил Толмачев.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что на компьютерные игры, распространяющиеся в России, необходимо выдавать прокатные удостоверения по аналогии с фильмами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

