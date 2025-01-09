В Госдуме поддержали запрет на видеоигры

Противники России с помощью видеоигр воздействуют на сознание российских детей. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

«Союзмультфильм» выпустил игру по мотивам мультсериала «Приключения Пети и Волка»

По его словам, видеоигры являются, в том числе, «инструментом пропаганды и когнитивной войны».

Парламентарий отметил, что, в зависимости от вложенного в игры контента, они могут превратиться «в оружие против нашего будущего».

«Будем противостоять таким недобросовестным игроделам, в том числе и с помощью законов», - заключил Толмачев.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что на компьютерные игры, распространяющиеся в России, необходимо выдавать прокатные удостоверения по аналогии с фильмами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / DPA
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