В России предложили «очистить S.T.A.L.K.E.R. 2 от экстремизма» и выпустить в VK Play

В вышедшей игре украинской студии GSC Game World S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl пока что не обнаружили русофобский контент, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Геймер или спонсор ВСУ?»: Названы последствия запрета игры S.T.A.L.K.E.R. 2

По его словам, в игре нашли «кучу багов».

Горелкин также рассказал, что ему предлагают «очистить» игру от возможного экстремизма, сделать русскую озвучку и продавать на VK Play, а собранные деньги направлять на нужды СВО.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что ограничат доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в России только на основании судебного решения о признании запрещенной информации, однако пока его нет, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот
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