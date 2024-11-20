В России предложили «очистить S.T.A.L.K.E.R. 2 от экстремизма» и выпустить в VK Play

По его словам, в игре нашли «кучу багов».

Горелкин также рассказал, что ему предлагают «очистить» игру от возможного экстремизма, сделать русскую озвучку и продавать на VK Play, а собранные деньги направлять на нужды СВО.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что ограничат доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в России только на основании судебного решения о признании запрещенной информации, однако пока его нет, напоминает «Радиоточка НСН».

