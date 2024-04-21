Логистическая компания судится с блогером Лерчек из-за долга в 22 млн рублей

Компания ООО «Темполайн Логистика» обратилась в суд на организацию блогера Валерии Чекалиной ООО «Би Фит». Иск на 22 миллиона рублей связан с тем, что компания Лерчек не оплатила хранение и поставки косметики Letique.

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По данным SHOT, долг и неустойка в 22 миллиона рублей у ООО «Би Фит» скопились с 2019 года.

По итогам заключения мирового соглашения компания Лерчек должна погасить весь долг пять платежами до 31 мая. При этом компания «Темполайн» намерена вернуть Лерчек товары, которые до сих пор хранятся на складе.

Ранее блогер Лерчек (Валерия Чекалина) решила продать особняк, в котором весной 2023 года проходили обыски по делу о неуплате налогов. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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