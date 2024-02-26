Блогер Лерчек решила избавиться от дома, где проходили обыски

Речь идет о доме площадью 400 квадратных метров в коттеджном поселке «Ильинка» к западу от Москвы. Стоимость недвижимости оценили в 125 миллионов рублей.

Решение продать дом блогер объяснила тем, что с ним связаны негативные эмоции и воспоминания.

«То есть, грубо говоря, я захожу в гардеробную, помню, как все вещи перебирали, все смотрели», - сказала она.

Уголовные дела против Чекалиной и ее супруга возбудили весной 2023 года. Их обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. Пара выплатила задолженность в размере более 500 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

