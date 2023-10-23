«Логика и штрафы»: Утихомирит ли соседей единое время запрета на шум

Ужесточение штрафов за шум в неположенное время будет логичнее и эффективнее «унификации часов», сказал в эфире НСН Юрий Нетреба.

Переход в России на единое время запрета на шум вряд ли поможет решить проблему с громкими соседями, заявил в интервью НСН юрист в сфере защиты ЖКХ, адвокат Юрий Нетреба.

Ранее стало известно, что во всех регионах России планируют установить единое время запрета на шум с 23:00 до 07:00. По данным «Известий», соответствующие изменения внесены в обновленный законопроект о тишине.

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«Такие нарушения выявляются постоянно, это серьезный вопрос. В основном все обходится профилактическими мерами. Как только людям делают замечание по жалобам граждан, тем более органы полиции, работы переносятся. Бывает, что нарушителя нельзя определить на расстоянии 12-этажного дома, непонятно, какая конкретно квартира производит шум», - сказал Нетреба.

По его мнению, изменить ситуацию могло бы повышение штрафов, а не переход на «единое время».

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«Унифицировать часы можно в близлежащих регионах, когда непонятно, почему они разнятся. Например, Москва и Московская область находятся рядом, но почему между ними час разницы по нарушениям? Логики в этом особой нет. С учетом региональных нюансов, зачем вмешиваться в эту коллизию при наличии уже действующих норм права? Лучше унифицировать суммы штрафов, либо ужесточить эту ответственность, если этой действительно людей напрягает», - заключил собеседник НСН.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев ранее рассказывал Telegram-канал «Радиоточка НСН» о моратории на штрафы за шум для владельцев квартир в новостройках.

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ФОТО: РИА Новости
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