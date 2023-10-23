«Логика и штрафы»: Утихомирит ли соседей единое время запрета на шум

Переход в России на единое время запрета на шум вряд ли поможет решить проблему с громкими соседями, заявил в интервью НСН юрист в сфере защиты ЖКХ, адвокат Юрий Нетреба.

Ранее стало известно, что во всех регионах России планируют установить единое время запрета на шум с 23:00 до 07:00. По данным «Известий», соответствующие изменения внесены в обновленный законопроект о тишине.