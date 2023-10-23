«Известия»: В России установят единое время запрета на шум в домах

Отмечается, что в документе также прописано единое время для шумных строительных работ: с 9:00 до 19:00 в будни с перерывом в 13:00-15:00.

Сейчас каждый регион самостоятельно устанавливает время тишины. Новый законопроект предполагает, что жильцы будут выбирать «уполномоченных по дому» собственников или представителей управляющих компаний для профилактики и фиксации противоправных действий нарушителей.

В феврале в Госдуму внесли документ, разрешающий УК проводить профилактические беседы с жильцами, нарушающими тишину, и привлекать их к ответственности. Законопроект доработали с правительством, также в кабмин направили на отзыв поправки в Административный кодекс о штрафах для шумных жителей домов: максимальная сумма составит 500 тысяч рублей для юрлиц, отмечает РЕН ТВ.

«У людей должна быть возможность комфортного отдыха после рабочего дня, без необходимости слушать громких соседей. Наш законопроект создает все необходимые правовые механизмы», — подчеркнул председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

