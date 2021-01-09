Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом

У актрисы хорошее самочувствие.

«Да, она госпитализирована. Самочувствие у нее хорошее», - подтвердил Попов.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации артистки из-за COVID-19.

Народная артистка Лия Ахеджакова играет в московском театре «Современник» с 1977 года, известна по ролям в фильмах «Служебный роман», «Старые клячи», «Небеса обетованные» и других. Удостоена многих наград, в том национальной премии «Ника».

Ранее стало известно о госпитализации из-за коронавируса партнеров Ахеджаковой по сценической площадке в «Служебном романе» актеров Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили.

