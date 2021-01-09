Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
Народную артистку России Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом, сообщает со ссылкой на директора театра «Современник» Игоря Попова РИА Новости.
У актрисы хорошее самочувствие.
«Да, она госпитализирована. Самочувствие у нее хорошее», - подтвердил Попов.
Ранее СМИ сообщили о госпитализации артистки из-за COVID-19.
Народная артистка Лия Ахеджакова играет в московском театре «Современник» с 1977 года, известна по ролям в фильмах «Служебный роман», «Старые клячи», «Небеса обетованные» и других. Удостоена многих наград, в том национальной премии «Ника».
Ранее стало известно о госпитализации из-за коронавируса партнеров Ахеджаковой по сценической площадке в «Служебном романе» актеров Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили.
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